Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе правительственного часа в Совете Федерации призвал отрегулировать законы о СМИ из-за активистов, которые пытаются проникнуть на военные объекты, прикрываясь законодательством.

По словам Шойгу, прозападные оппозиционеры, подхватывая такие обвинения Запада против Москвы, как вмешательство в американские выборы, хакерские атаки или сокрытие боевых потерь, предпринимают попытки проникнуть на российские военные объекты:

Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада.

В связи с этим Шойгу призвал отрегулировать российское законодательство о СМИ. Он добавил, что активисты проходят регулярное обучение за рубежом.