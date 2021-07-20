Штрафы «Радио Свобода» за отсутствие маркировки «иноагент» в РФ превысили $2,2 млн

Сумма штрафов, наложенных на проекты медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) за отсутствие маркировки «иноагент» составляет 169 млн рублей ($2,277 млн), всего в отношении ООО «РСЕ/РС» (также внесено в реестр СМИ-иноагентов) и его гендиректора составлено уже 650 протоколов, сообщили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре (РКН).

«Судом первой инстанции рассмотрено 504 дела и наложено штрафов на общую сумму 169 млн рублей. В апелляционной инстанции находится на рассмотрении 167 постановлений. Вступило в силу 146 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 39,35 млн рублей», - сказали в РКН.

Там уточнили, что в 2021 году за отсутствие маркировки в отношении ООО «РСЕ/РС» и его гендиректора ведомством составлено 650 протоколов: 390 протоколов - по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ, 260 - по ч. 2 ст. 19.34.1 КоАП РФ. Согласно КоАП РФ, по ч.1 ст.19.34.1 (нарушением порядка деятельности СМИ-иноагента) штраф для должностных лиц составляет 50 тыс. руб., для юрлиц - 500 тыс. руб., за повторное нарушение (ч.2 ст.19.34.1 КоАП) штрафы составляют 100 тыс. и 1 млн соответственно.

В РКН сообщили также, что «на текущий момент информация об оплате наложенных штрафов отсутствует».

«Судебные органы передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России для принудительного взыскания 109 исполнительных документов по делам, срок добровольной оплаты штрафов по которым истек (52 на юридическое лицо, 57 на должностное лицо)», — сказали в ведомстве.

«Роскомнадзор продолжит принимать меры за отсутствие маркировки до момента устранения нарушений», — подчеркнули в РКН.

16 июня стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит в приоритетном порядке жалобы ООО «РСЕ/РС» и ее гендиректроа Андрея Шарого на применение к ним российского законодательства о СМИ-иноагентах.

17 июня в пресс-бюро ФССП «Интерфаксу» сообщили, что в результате принятых судебными приставами мер с ООО «РСЕ/РС» взыскано более 2,4 млн рублей задолженности. Тогда сумма штрафов, которые должны были взыскать приставы составляла всего 10 млн руб.

В РСЕ/РС неоднократно заявляли, что медиакорпорация обжалует все вынесенные судом решения о штрафах, так как не согласна с действиями РКН и считает требования ведомства по маркировке материалов технически невыполнимыми, но все жалобы отклоняются апелляционной инстанцией. Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десяткам судебных решений, банковские счета ООО «РСЕ/РС» заблокированы.

Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиакорпорации продолжать работу в России и независимости редакционной политики, гарантированной ее уставом.