Штрафы за отсутствие маркировки рекламы не введут с 1 марта 2023 года

Роскомнадзор (РКН) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказались от идеи ввести штрафы за неисполнение требований о маркировке цифровой рекламы с марта 2023 г. Об этом сообщает Digital Russia Сергея Стукалова со ссылкой на круглый стол «Делового Петербурга».

Автор поста пишет, что РКН и ФАС выяснили, каков уровень проработки комментариев участников рынка. Он оказался низким, хотя закон принят в сентябре 2022 г. Кроме того, оказалось, что блогеры, различные каналы в мессенджерах в большинстве своем не готовы разбираться в новом законе или не понимают принципов его работы в целом. Примерно каждая двадцатая компания готова применять закон о маркировке, добавляет Сергей Стукалов.

Ранее сообщалось, что РКН не будет штрафовать за отсутствие маркировки интернет-рекламы до марта 2023 г. Об этом Роскомнадзор заявил на встрече с представителями рынка рекламы. В указанный период пройдет отладка взаимодействия всех участников цепочки по передаче информации о запущенных в интернете кампаниях.