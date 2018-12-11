Утвержден график отключения аналогового вещания

План поэтапного отключения аналогового телерадиовещания России утвердило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Так, первыми лишатся аналогового вещания Магаданская, Пензенская, Рязанская Тульская, Ярославская и Ульяновская области, а также Чеченская Республика. В Москве, Московской, Амурской, Новгородской, Кемеровской областях, Карачаево-Черкесской, Удмуртской и Кабардино-Балкарской республиках и некоторых других регионах переход на цифровое вещание состоится во вторую очередь.

Остальные регионы будут отключены летом 3 июня. До конца 2018 года россиянам будет предоставлена возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве.

«С января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен», — указано в заявлении.

В свою очередь Союз журналистов России призвал Минкомсвязи поддержать региональные телекомпании при переходе на цифровое ТВ. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев международном циркумполярном конгрессе средств массовой информации «Арктический медиамир» (Arctic Media World). Вопрос о поддержке региональных и муниципальных телекомпаний в связи с отказом от аналогового вещания и переходом на цифровое телевидение обсуждается с Минкомсвязи РФ.