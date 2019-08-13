Шведская редакция газеты Metro прекратит сотрудничество с журналистами

Шведская редакция бесплатной газеты Metro, входящей в международный холдинг Metro International, прекращает сотрудничество с журналистами, сообщил в понедельник главный редактор издания Томас Эрикссон в интервью телеканалу SVT Nyheter. Он добавил, что покидает редакцию, и затруднился сообщить подробности о дальнейшей судьбе издания и новом формате.

Редакция была вынуждена приостановить работу в конце марта этого года из-за финансовых проблем. Газета задолжала в общей сложности около 2 миллионов евро налоговой инспекции и своему главному дистрибьютору. Сотрудники издания жаловались, что им не выплачивают зарплату. С апреля Metro перестала выходить в виде бумажной ежедневной газеты, однако материалы сайта продолжали обновляться, печатное издание перешло в формат еженедельного издания.

По данным издания Dagens Nyheter, теперь сайт Metro станет «площадкой для дискуссий», где независимые авторы смогут публиковать свои материалы. Выпуск в печатном виде прекращается.

Шведская редакция газеты Metro входит в состав Metro International, шведской медиакомпании, зарегистрированной в Люксембурге. Глобальная редакция издания в настоящее время находится в Лондоне. Metro получает выручку от размещения рекламных объявлений. Газета ежедневно выходит в более чем 20 странах мира, в том числе в России.