Как работает краудфандинг в журналистике

Как журналистам запускать новые проекты, отзываться на проблемы и уезжать в командировки в отдаленные регионы России, когда и без того скромные бюджеты СМИ растаяли из-за пандемии? Очевидно, новое время требует новых решений для укрепления финансовой самостоятельности редакции. Таким инструментом может стать краудфандинг

Весной 2020 года команды Альянса независимых региональных издателей (АНРИ) и интернет-журнала «7х7» запустили «Силу слова» — первую специализированную краудфандинговую площадку в России. На платформе журналисты могут заявлять проекты и пробовать собрать деньги на их реализацию. Читатели же, спонсируя инициативу, могут привлекать внимание к волнующей их проблеме.

Краудфандинг стремительно набирает популярность в России: СМИ и журналисты запускают успешные крауд-кампании: снимают фильмы, отправляются в экспедиции и ведут журналистские расследования. С помощью краудфандинга собираются средства как на разовые публикации, так и на работу целого издания и всего штата сотрудников. Например, такую модель используют «Такие дела», «Дождь», «Новая газета» и «Медиазона». Региональные СМИ также обращаются к народному финансированию: Агентство новостей ТВ2 из Томска регулярно собирает средства на экспедиции, а одно из старейших изданий России «Красноярский рабочий» открыло фонд поддержки.

Возможности «Силы слова»

На платформе «Сила слова» можно разместить и поддержать любой суммой журналистские расследования в регионах России, журналистские десанты в места, откуда поступает мало информации.

Также платформа является инструментом поддержки для журналистов, попавших в трудную жизненную ситуацию, и медиаинициатив — таких как запуск в регионе медиапроекта по недостаточно освещаемой теме, ситуативного медиа или новых инициатив в существующих СМИ.

Зачем размещать проект на «Силе слова», когда существуют другие крауд-платформы?

Во-первых, «Сила слова» — единственная площадка, которая специализируется на сборе средств для поддержки работы СМИ и журналистов, особенно региональных.

Во-вторых, платформа не взимает комиссию. Все собранные средства передаются заявителю (платформа удерживает 13% подоходного налога за получателя, если получатель — физлицо, если ИП — не удерживается ничего).

Если проект не набирает заявленную сумму, то получатель может воспользоваться собранной частью средств или перевести средства на поддержку другого открытого проекта.

Также, если проект не набрал заявленную сумму, платформа может способствовать поиску гранта, который может покрыть оставшуюся часть средств.

В-третьих, платформа не просто публикует заявки, но и продвигает информацию о крауд-проектах: в соцсетях «Силы слова» (Facebook, Telegram), в рассылках АНРИ, в блоге на «Эхе Москвы» и в новостях интернет-журнала «7х7», «Новой газеты» и других СМИ.

Важно отметить, что «Сила слова» поддерживает качественную журналистику, ориентируясь на собственный Этический кодекс. В случае возникновения спорных ситуаций автора и администрацию может рассудить Экспертный совет крауд-платформы, в который вошли видные деятели журналистики, бизнеса и медиаправа: Алексей Липницкий, издатель, президент АНРИ; Галина Арапова, медиаюрист; Елена Темичева, директор по коммуникациям и стратегическому развитию центра «Благосфера»; Григорий Кунис, предприниматель; Александр Гатилин, координатор Ассоциации журналистов, освещающих семейную тематику.

У них уже получилось

Первым проектом, собравшим финансирование на «Силе слова», стала экспедиция журналистов из Томска: команда ТВ2 планировала поездку по отдаленным районам области, где в середине прошлого века стояли детские дома для сирот репрессированных и ребят из блокадного Ленинграда. В апреле 2020 года журналисты открыли краудфандинг, в июне — уже отправились в экспедицию. В результате появился документальный фильм «Дети Нарыма», который посмотрели почти 700 тысяч человек.