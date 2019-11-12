«Силамедиа» организует обменные горизонтальные стажировки для журналистов

«Силамедиа» предлагает развивать горизонтальные связи между редакциями независимых СМИ России.

Принять участие в программе «Силамедиа Стаж» могут журналисты независимых СМИ, которые готовы отправиться в другой город, блогеры, которые регулярно пишут или снимают видео на социальную тематику и редакции независимых СМИ, которые готовы принять к себе стажера-коллегу на две недели для обмена опытом.

Стажировка — это две недели работы в принимающей редакции. Куратор будет ставить задачи: какие именно, зависит от того СМИ, куда отправится участник. А еще будьте готовы провести презентацию своего издания или проекта, заполнить дневник стажировки и выставить несколько постов в соцсетях.

Организаторы оплатят билеты до места стажировки и обратно в родной город, проживание в гостинице, а также разовую стипендию на питание.

Редакции сами выбирают себе стажера. После прохождения трех туров, готовьтесь отправиться в любой город России. Организаторы предупреждают, что место стажировки будет не в вашем регионе.

Заявку можно отправить до 10 января.

С программой стажировки можно ознакомиться здесь.