Как работает новая крауд-платформа для СМИ «Сила слова»

«Сила слова» — краудфандинговая платформа для СМИ, созданная весной 2020 года Альянсом независимых региональных издателей и журналом «7x7». Задача платформы — наладить связь между обществом и журналистами, помочь авторам и изданиям рассказывать о проблемах, организовывать командировки в регионы России. ЖУРНАЛИСТ вместе с администрацией платформы разобрался, какие медиапроекты можно размещать для сбора средств на «Силе слова», что нужно прикреплять к заявке, и в чем секрет успеха томского Агентства новостей «ТВ-2», у которого получилось собрать 63 тысячи на экспедицию журналистов.

Кто может подать заявку на сбор средств на платформе?

Журналисты, блогеры, редакции СМИ и других информационных ресурсов, общественные организации.

На что можно собирать средства?

1. журналистские расследования — для создания материала о локальных проблемах, которые еще не попали в поле зрения медиа;

2. журналистские десанты — пресс-туры в проблемные регионы;

3. журналист в беде — помощь журналистам, оказавшимся в сложной ситуации;

4. медиаинициатива — создание медиапроекта по проблемной теме или поиск денег на реализацию идеи в уже существующем СМИ.

В приоритете — социально-направленные проекты региональных СМИ.

Какие проекты администрация платформы не размещает?

Платформа помогает с реализацией журналистских проектов, поэтому не размещает непрофильные инициативы (создание городских парков, закупка оборудования, печать книг и т.п.).

Также у «Силы слова» есть Экспертный совет и Редсовет, которые рассматривают заявки в случае возникновения спорных ситуаций. Если Редсовет найдет информацию о действиях, нарушающих этические принципы журналистики и наносящих ущерб репутации проекта, то откажет автору в публикации или снимет уже опубликованный проект.

Как составить заявку?

1. Журналисту или редакции нужно зарегистрироваться на платформе и заполнить заявку.

2. В заявке указать название и тематику проекта, содержание и краткую аннотацию. Важно обозначить срок подготовки публикации, каналы распространения.

3. Приложить к заявке бюджет со статьями расходов. Примерный бюджет позволяет оценить разумность запрашиваемой суммы, кроме того, иногда следует объяснить самим читателям, на что пойдут деньги.

4. Фрилансерам и общественным организациям необходимо подтвердить договоренность со СМИ или другими информационными площадками о распространении подготовленных материалов.

5. Стоит заранее позаботиться об иллюстрации, которая будет сопровождать проект как на сайте «Силы слова», так и в соцсетях. Это могут быть фотографии с места событий с участием людей, фотографии из архива и т.п.

Как и где платформа будет продвигать проект?

В социальных сетях «Силы слова» (Facebook, Вконтакте, Телеграм), в рассылках, блоге на «Эхе Москвы» и в новостях интернет-журнала «7х7».

Администрация платформы отметила, что активнее продвигаются проекты, авторы которых тоже рассказывают про краудфандинг, генерируют новые инфоповоды.

Все собранные средства пойдут редакции или нужно заплатить комиссию платформе?

Платформа перечисляет все собранные средства заявителю (удерживает 13% подоходного налога за получателя, если получатель — физлицо). Платформа не удерживает каких-либо комиссий.

Что делать, если проект не соберет средства в указанный срок?

В случае если проект не набирает заявленную сумму, получатель может забрать набранную сумму, если самостоятельно найдет оставшееся финансирование и реализует проект. Либо передать собранные деньги другому проекту на платформе.

Например, проект экспедиции «Путем протопопа Аввакума» лишь частично профинансирован краудфандингом на «Силе слова»: от требуемой суммы удалось собрать 11%. Тем не менее проект состоялся: редакция самостоятельно нашла остальной бюджет.

Почему томскому Агентству новостей «ТВ-2» удалось довольно быстро собрать всю сумму?

Агентство «ТВ-2» собирало средства на экспедицию в отдаленные районы Томской области. Журналисты планировали посетить места, где стояли детские дома для сирот времен Большого террора и войны. Краудфандинг на «Силе слова» был запущен в начале апреля (до этого средства собирались на сайте Агентства). Всю сумму удалось собрать за считанные дни. Главным спонсором проекта стал Александр Гезалов, директор Социального центра святителя Тихона в Москве. Был опубликован документальный фильм «Дети Нарыма», который уже посмотрели свыше 230 тысяч человек.

Какие еще источники финансирования, кроме краудфандинга, привлекает платформа?

Платформа также выступает посредником, привлекая финансирование фондов и грантов. Так, крауд-проект, посвященный расследованиям фальсификаций в медицине, состоится благодаря краудфандингу и гранту. Авторы — команда «Диссернет» — хотят поднять уровень доказательной медицины в России.

На рассчитанный на десять месяцев проект организаторы запланировали потратить 450 тысяч рублей. Помимо запуска краудфандинга на «Силе слова», администрация платформы выступила для проекта продюсером и помогла привлечь грантовое финансирование. В результате всего за месяц удалось собрать 89% от необходимой суммы. Команда уже начала работу над проектом.

Какие проекты быстрее собирают средства?

По словам администрации «Силы слова», финансирование активнее набирают остросоциальные проекты, интересные большому числу людей. Даже локальная инициатива может получить широкую поддержку (как случилось с томским проектом, нашедшим отклик в Москве).