Силовикам напомнили о необходимости соблюдать права журналистов

Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России 21 января выступило с обращением к коллегам и сотрудникам правоохранительных органов. Силовикам и журналистам напомнили о взаимной необходимости соблюдать законы и уважать права.

«Россия вступила в год выборов. Впереди общественная и политическая активность в самых разных ее проявлениях, - говорится в обращении, — Опыт показывает: в такие периоды не исключены и конфликтные ситуации, в том числе между журналистами и сотрудниками правоохранительных структур».

В связи с этим петербургскогое отделение СЖР, с одной стороны, призывает коллег в любых ситуациях неукоснительно следовать законам Российской Федерации и этическим нормам журналистики. С другой, напоминает сотрудникам правоохранительных структур, в том числе ГУ МВД и Росгвардии, о необходимости неуклонно соблюдать законные права журналистов при исполнении ими своего профессионального долга.

«Нарушение этих прав, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста неприемлемы», - говорится в обращении.

Обращение принято правлением петербургского отделения Союза журналистов России.