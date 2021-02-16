Силовики пришли к руководству Белорусской ассоциации журналистов

Представители силовых структур пришли сегодня утром к руководству Белорусской ассоциации журналистов.

К председателю Андрею Бастунецу, пресс-секретарю Борису Горецкому и юристу Белорусской ассоциации журналистов Олегу Агееву в квартиры пришли силовики. Об этом он написал сегодня утром у себя в Facebook.

Позднее схожий пост разместил и председатель БАЖ Андрей Бастунец. «Ко мне тоже пришли», — сообщил он.

«Андрея Бастунца увозят сотрудники ГУВД Мингорисполкома. По крайней мере, так они представились. Дома обыск не проводится, но Бастунца забирают, так как обыск будет проводиться в офисе БАЖ. Милиционеры ведут себя вежливо и призывают не беспокоиться», — сообщила tut.by жена Андрея Бастунца Сабина Брило.

В телеграм-канале БАЖ сообщается, что сотрудники милиции пришли и к юристу организации Олегу Агееву.

22 декабря 2020 года силовики также устроили налёт на квартиры и арестовали руководство и сотрудников белорусского Пресс-клуба. Четверо её сотрудников, включая основательницу Юлию Слуцкую и финансового директора Сергея Ольшевского, а также Алла Шарко и Пётр Слуцкий до сих пор находятся в СИЗО.