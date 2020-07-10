Силовики провели обыски и допросы сотрудников «МБХ Медиа» и «Открытой России»

9 июля рано утром в Москве начались обыски в квартирах организаторов кампании «НЕТ!», которая выступала против внесения поправок в Конституцию. Представители Следственного комитета пришли в квартиры координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Позднее в Томске сотрудники СК также пришли к юристу «Правозащиты Открытки» Алексею Прянишникову. В начале одиннадцатого возле офиса «Открытки» в столице были задержаны исполнительный директор организации Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова.

Во время обысков в квартирах изымали технику — компьютеры и телефоны. Адвокаты, работающие с активистами, сообщили, что обыски проходят в рамках расследования дела ЮКОСа, связанного с хищениями 2003 года. Как сообщает «ОВД-инфо» оппозиционеры могут быть причастны к использованию похищенных у «Апатитов» средств. «Однако реальной их причиной [обысков и допросов] может быть заявка на митинг 15 июля…, которую на прошлой неделе в мэрию Москвы подали участники кампании “НЕТ!”» — сообщили в «Открытой России». Сама заявка была отклонена властями Москвы, как и аналогичная в Петербурге.