Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Светлана Симакова

Аудиоверсия беседы со Светланой Симаковой, автором лекции «Философски-эстетические основания визуальных практик в журналистике»

 

Мария Пантюхина и Алена Падемирова (Московский Политех) в рамках проекта «Объединенный журфак» поговорили со Светланой Симаковой, автором лекции «Философски-эстетические основания визуальных практик в журналистике».

 
Справка

В апреле ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак» с бесплатным доступом всех желающих к видеолекциям преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов. Проект вызвал большой интерес среди будущих журналистов, которые захотели  в нем поучаствовать. Так, студенты факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха и факультета журналистики Воронежского государственного университета связались с авторами видеолекций и задали им свои вопросы.

В рамках проекта «Объединенный журфак» мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

 
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08 июля 2020

Июл 8, 2020

Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Светлана Симакова
Аудиоверсия беседы со Светланой Симаковой, автором лекции «Философски-эс

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