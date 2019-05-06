Симоньян предложила провести акцию в поддержку Вышинского

Главный редактор RT Маргарита Симоньян во Всемирный день свободы печати (3 мая) предложила поддержать арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, приняв участие в акции 15 мая рядом с украинским посольством в Москве.

15 мая исполнится год, как Вышинский был взят под стражу в Киеве. Его обвиняют в государственной измене.

Ранее журналист назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.

По словам Вышинского, основные обвинения заключаются в том, что на посту главного редактора портала «РИА Новости Украина» он не занимался журналистикой, а проводил «информационные спецоперации в интересах Российской Федерации».

12 апреля Европейская федерация журналистов призывала Киев освободить Вышинского.