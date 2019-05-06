Симоньян предложила провести акцию в поддержку Вышинского

Теги: 
Кирилл Вышинский
Маргарита Симоньян
мая 6, 2019

Главный редактор RT Маргарита Симоньян во Всемирный день свободы печати (3 мая) предложила поддержать арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, приняв участие в акции 15 мая рядом с украинским посольством в Москве.

15 мая исполнится год, как Вышинский был взят под стражу в Киеве. Его обвиняют в государственной измене.

Ранее журналист назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.

По словам Вышинского, основные обвинения заключаются в том, что на посту главного редактора портала «РИА Новости Украина» он не занимался журналистикой, а проводил «информационные спецоперации в интересах Российской Федерации».

12 апреля Европейская федерация журналистов призывала Киев освободить Вышинского. 

Источник: RT
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