Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире федерального телевидения заявила, что журналистские материалы, раскрывающие информацию об имуществе и недвижимости российских официальных лиц, подпадают под 275-ю статью УК РФ о государственной измене.

К такому мнению сотрудница госкорпорации пришла во время дискуссии о журналистике, которую она вела с гостями передачи политического блогера Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1». При этом она не подвергала сомнению правдивость данных из журналистских расследований такого рода.

По словам Симоньян, она как-то беседовала с одним из журналистов, который «сейчас в бегах» и заявила ему, что издание, где он работает, может получать финансирование от американских спецслужб. И это, убеждена главный редактор, делает материалы данного издания о миллионном имуществе российских чиновников равными госизмене.

По заданию и за деньги спецслужб США ты собираешь информацию для передачи, консультаций и публикации про высокопоставленных людей Российской Федерации, чиновников и прочее. Это и есть государственная измена. Да не журналист ты, а просто изменник.

По российским законам данные о недвижимости чиновников государственной тайной не являются.