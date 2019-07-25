Симоньян прокомментировала блокировку властями Латвии сайта Baltnews.lv

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала решение властей Латвии заблокировать сайт Baltnews.lv.

Якобы мы «угрожаем территориальной целостности и независимости Украины». Ссылаются на ЕС. Правильно ли я понимаю, что мы теперь можем блокировать любые европейские СМИ в России, если нам покажется, что они угрожают суверенитету, например, Таджикистана? — написала она в Telegram.

Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. Латвийский регистратор отказался предоставить письмо от МИД Латвии, в котором ведомство потребовало закрыть принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, а также предоставить формулировку, на основании которой оно приняло такое решение, сославшись на конфиденциальность этой информации.

В российском МИД усмотрели в блокировке Baltnews.lv стремление Риги зачистить свое информпространство от независимых СМИ. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ожидают осуждения этого шага от профильных структур и неправительственных организаций, прежде всего ОБСЕ.

Постоянное представительство России при ОБСЕ выразило обеспокоенность блокировкой сайта.