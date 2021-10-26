Школьники из центра «Сириус» создали лонгриды под руководством редакции ЖУРНАЛИСТА

В октябре редактор и двое авторов ЖУРНАЛИСТА побывали на программе «Литературное творчество. Журналистика» в образовательном центре «Сириус» в качестве приглашенных экспертов. С 14 по 21 октября сотрудники журнала учили школьников создавать лонгриды. Результатом работы стали пять мультимедийных историй, которые опубликованы на сайте ЖУРНАЛИСТА.

«Сириус» — образовательный центр для одаренных российских школьников, созданный по инициативе Владимира Путина в Сочи. Каждый месяц сюда приезжают 800 детей в возрасте 10–17 лет из всех регионов страны и обучаются по трем профильным направлениям: искусство, наука и спорт.

На профильной программе по журналистике в октябре школьники посетили мастер-классы и лекции по основам журналистского мастерства, а также в течение шести дней работали над лонгридами на разные темы: современная поэзия, влияние родительского контроля на жизнь подростков, государственная поддержка молодежи, жизнь космонавтов на МКС и традиции народов России. Все темы ребята выбрали сами, эксперты только помогали найти более интересные ракурсы. Популярной среди школьников стала тема традиций и культуры разных народов, потому что ребята сами из разных регионов России. Ее предложили сразу две группы, в итоге им пришлось объединиться в одну.

Хоть работы и созданы школьниками, почитать их будет интересно не только подросткам, но и взрослым людям. Понять, какие темы волнуют, возможно, будущих журналистов и как они их раскрывают, какими инструментами пользуются, чтобы рассказывать истории, можно, почитав их лонгриды по ссылкам здесь и на главной странице сайта:

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