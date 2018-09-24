К юбилею конкурса «СМИротворец» выпустят книгу

Итоги десятилетней работы по развитию средств массовой информации, освещающих межнациональную тематику, подведет Гильдия межэтнической журналистики. Эксперты соберут и проанализируют самые яркий работы СМИ за достаточно внушительный временной период — с 2008 по 2018 годы. В федеральных округах пройдут обсуждения и круглые столы, а авторы лучших работ приедут в Москву на юбилейные мероприятия.

В электронном и печатном вариантах в конце этого года выйдет «золотая книга» проекта — «Межнациональные отношения в зеркале СМИ: лучшие практики за 10 лет». Благодаря поддержке Фонда президентских грантов будут подведены итоги возвращения межэтнической тематики в информационное поле страны, а также задан вектор развития на следующее десятилетие.

Маргарита Лянге, один из организаторов конкурса, Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, Президент Гильдии межэтнической журналистики, главный редактор портала NAZACCENT.RU:

Россия — огромная многонациональная страна, где исторически накоплен большой позитивный опыт взаимодействия между народами. Коллег, кому это реально интересно, становится все больше, хотелось найти друг друга. Но страна у нас немаленькая, мы разбросаны в 11 часовых поясах. Так возникла идея сначала Гильдии межэтнической журналистки, а потом и конкурса «СМИротворец». В нынешнем году будем уже в 10-й раз искать и награждать лучших в этой непростой теме. У каждого из почти двух сотен наших народов свои традиции, язык, системы ценностей и философия жизни. Все вместе — это колоссальное богатство. Нам жизненно важно сохранить добрые отношения, основанные на взаимном уважении, избежать недопонимания.

Отделения Гильдии сейчас работают в 39 российских регионах. «СМИротворец» — флагманский, но не единственный проект Гильдии. С 2008 года через «СМИротворец» прошли более 52 тысяч журналистских работ. Более 300 были отмечены профессиональными наградами. Четвертый год действует Школа межэтнической журналистки для студентов профильных вузов, где действующие журналисты-наставники учат молодежь рассказывать про многообразие культур, традиций, уникальные особенности каждого народа. В 2018 году Школа работает уже в 25 регионах страны.

О проекте

Проект «Межнациональные отношения в зеркале СМИ: лучшие практики за 10 лет» направлен на анализ и поощрение деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, их этнокультурное развитие, межэтническое взаимодействие, деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений.