Системообразующие медиакомпании получат в кредит 3,5 млрд рублей

Правительство РФ запускает кредитную программу для поддержки системообразующих медиакомпаний, сообщается на сайте gov.ru. Для этих целей власти выделили 3,5 млрд руб.

Претендовать на кредит, как уточняется на сайте Минцифры, смогут медиахолдинги; крупные телеканалы и радиосети; издательства и полиграфические предприятия, операторы наружной рекламы; организации, технологически обеспечивающие функционирование медиаиндустрии.

Банки, которые будут аккредитованы для их льготного кредитования, будут получать субсидию за счет выделенных средств.

Такие организации смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности, включая выплату зарплаты сотрудникам.

В перечень системообразующих организаций медиаотрасли входит 57 предприятий, в том числе:

• крупнейшие медиахолдинги, телеканалы которых осуществляют вещание на всей территории РФ, а радиоканалы – не менее чем в 40 субъектах РФ;

• издательства, объем тиражей которых превышает 40 млн экземпляров в год;

• издательства, специализирующиеся на выпуске детско-юношеской литературы;

• полиграфические предприятия, производящие не менее 1 млрд листов оттисков ежегодно;

• организации, технологически обеспечивающие функционирование медиаиндустрии.