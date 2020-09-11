СК беларуси посчитал обращение БАЖ по поводу задержания 47 журналистов «абстрактным»

28 августа, на следующий день после массового задержания журналистов в Минске и Бресте, ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направило председателю Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

В документе на 4 листах подробно описывались обстоятельства дела, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело по признакам статьи 198 Уголовного кодекса.

10 сентября ОО «Белорусская ассоциация журналистов» получило ответ от Начальника отдела по работе с обращениями граждан Центрального аппарата СК.