СК беларуси посчитал обращение БАЖ по поводу задержания 47 журналистов «абстрактным»

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Беларусь
Сен 11, 2020

28 августа, на следующий день после массового задержания журналистов в Минске и Бресте, ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направило председателю Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

В документе на 4 листах подробно описывались обстоятельства дела, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело по признакам статьи 198 Уголовного кодекса.

10 сентября ОО «Белорусская ассоциация журналистов» получило ответ от Начальника отдела по работе с обращениями граждан Центрального аппарата СК.

Сообщаем, что изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется.

Источник: Белорусская ассоциация журналистов
 
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