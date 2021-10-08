СК Белоруссии возбудил против журналистов Tut.by новое уголовное дело

СК Белоруссии возбудил еще одно уголовное дело против журналистов ранее самого популярного информационного портала страны Tut.by. Теперь их обвиняют в разжигании вражды, говорится в сообщении ведомства.

Как следует из сообщения, фигурантами дела стали «должностные лица и работники «ТУТ БАЙ МЕДИА» и иные лица». ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» — это владелец портала Tut.by, заблокированного с мая и функционирующего на «зеркале».

Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию об этом деле корреспонденту Zerkalo.io — порталу, который журналисты Tut.by создали после блокировки. Он не назвал фамилии фигурантов, а также отказался сообщить, сколько человек проходит по новому уголовному делу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). Эта статья предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.