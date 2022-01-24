СК начал доследственную проверку из-за нападения замглавврача на журналистов «Новой» в больнице Сургута

Следственный комитет по ХМАО-Югре проводит доследственную проверку из-за нападения на журналистов «Новой газеты» Изольду Дробину и Ардена Аркмана во время работы в Сургутской клинической травматологической больнице. Об этом сообщают сами корреспонденты.

Накануне заместитель главврача больницы Андрей Матвеев напал на журналистов после того, как они попросили у него комментарий по поводу самоубийства двоих медсестер. Сначала врач молча ушел, но через некоторое время вернулся и повалил фотокорреспондента Ардена Аркмана на землю, пытаясь разбить его камеру. Затем мужчина ударил Изольду Дробину в скулу, когда она пыталась помочь коллеге. В итоге камера фотографа оказалась частично повреждена.

Журналисты написали заявление в полицию, которое было передано в СК, так как среди прочего корреспонденты «Новой» просят завести дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналистов (ст. 144 УК) (эта статья входит в подследственность СК — прим.).

До позднего вечера с Дробиной и Аркманом проводил опросы следователь СК. Кроме того, в рамках доследственной проверки у журналистов изъяли видеооборудование для проведения экспертизы о нанесении имущественного ущерба.

«Понимая трудность работы медиков, журналисты готовы принять извинения за действия Матвеева, однако, по данным «Новой», в отношении сотрудников газеты готовится встречный иск или заявление в полицию», — сообщается на сайте издания.