СК назвал основную версию крушения самолета ведущего НТВ

Следственный комитет России считает техническую неисправность приоритетной версией крушения легкомоторного самолета Piper Sport, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой.

«Согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей, в ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст, в этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной — техническая неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, самолет потерпел крушение спустя 15 минут после взлета в Люберецком районе Московской области. Перед вылетом пилот самостоятельно заправил воздушное судно топливом.

Согласно полученным видеозаписям, которые следователи получили из аэродрома Мячково, пилот не сразу смог запустить двигатель легкомоторного самолета. Техническое состояние воздушного судна будут устанавливать в ходе расследования комиссии МАК, а также в ходе предварительного следствия.

7 ноября самолет Piper Sport потерпел крушение в Подмосковье, управлял им ведущий ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ Александр Колтовой. Он и, предположительно, его жена погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.