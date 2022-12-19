СК не нашел преступления в высказывании Антона Красовского о сожжении украинских детей

Следственный комитет РФ не нашел преступления в словах бывшего директора российского офиса телеканала RT Антона Красовского, который в эфире призывал топить и сжигать украинских детей за антироссийские высказывания. В СКР депутату Евгению Ступину, который направлял обращение, ответили, что в его обращении нет сведений о «совершенном или готовящемся преступлении».

В тексте уточняется, что депутатское обращение будет направлено следователями в столичное управление МВД «в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий». Евгений Ступин пообещал, что будет просить прокуратуру подключиться к рассмотрению дела.

Напомним, в октябре Красовский в своей авторской программе «Антонимы» высказался в адрес украинских детей. В частности, Красовский сказал: «вот прям топить этих детей, топить... У них там каждая изба называется «смерекова хата». Прям в эту «смерекову хату» забивать и жечь».

После этого главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян объявила о приостановке сотрудничества с Антоном Красовским.