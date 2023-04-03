СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт

Следственный комитет (СК) России переквалифицировал дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), на статью о теракте.

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК России (террористический акт)», — говорится в сообщении.

В СК считают, что планирование и организация преступления осуществлялись на Украине. Задержанная по подозрению в совершении теракта Дарья Трепова придерживается оппозиционных взглядов, добавили в ведомстве. CК также опубликовал видео с подозреваемой. На кадрах девушка с чемоданом и в сопровождении мужчины заходит в лифт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство Владлена Татарского терактом. «Это теракт. <…> Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых», — подчеркнул он.