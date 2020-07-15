СК пришел к 29.ru из-за новости, которую редакция сама давно удалила

Директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов рассказал, что на днях интерес к одному из порталов сети – изданию 29.ru из Архангельска проявил интерес Следственный комитет. Поводом послужила заметка, которая была опубликована в начале эпидемии про блокпосты на въезде в город. Об этом медиаменеджер рассказал в эфире «Огонька Тайги» — онлайн круглого стола, организованного «Тайгой.инфо», на котором обсуждалось состояние независимых СМИ.

По словам Низамова, несколько месяцев назад утренний дежурный по сайту выложил фотографии, присланные одним из читателей в рамках онлайн-трансляции, посвященной короновирусу. На снимках были показаны закрытые въезды в город, противотанковые «ежи» и военные с автоматами в белых костюмах.

«Мы это очень быстро увидели, надавали по голове дежурному, фото удалили и выпустили опровержение, что никаких военных у Архангельска нет», – пояснил Низамов. Несмотря на это, публикацией успели заинтересоваться в органах.

«К нам пришел огромный запрос на трудовые договора, назначения на должность, инструкции, характеристики в отношении всех сотрудников, включая фотографов, рекламных менеджеров, SMM-редакторов и так далее. Весь день сотрудники нашей редакции провели на допросах в Следственном комитете города Архангельска», - рассказал Низамов.

По его мнению, интерес СК к порталу 29.ru — это проявление мести в отношении редакции, активно освещавшей события в Шиесе.