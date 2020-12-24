СК расследует гибель журналиста «Вечерней Москвы»

Столичный главк Следственного комитета РФ изучает обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Бударагина, сообщает газета.

«Расследованием дела занимается Следственный комитет России по Москве. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в заметке.

В правоохранительных органах сообщили изданию, что предварительной причиной смерти являются многочисленные травмы. Обстоятельства их получения на данный момент неизвестны.

Издание Readovka нашла предсмертный пост Михаила Бударагина в его telegram-канале, посвященном литературе:

Возможно, со мной что-то случилось, раз вы это читаете. Это старое сообщение. Я каждый день меняю дату. Раз оно появилось — не успел. Угрозы были давно. Это важно. Остальное не важно. В твердом уме и здравой памяти. Все, что может быть похоже на самоубийство, им не является. Считайте убийством или покушением. Передайте, куда надо передать. И простите, кого обидел. И простите, кому остался должен. Все раздал. Ничего не осталось. М..

Издание сообщает, что незадолго до случившегося Михаил писал гражданской супруге о том, что его преследуют из-за долгов бандиты. Мужчина по-крупному проигрался на спортивном тотализаторе. Также ВТБ отсудил у него 650 тысяч рублей за непогашенный кредит.

По данным источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, по факту смерти журналиста уже возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Михаил Бударагин до последнего времени руководил отделом специальных корреспондентов и обозревателей в «Вечерней Москве». Ранее сотрудничал с такими СМИ, как «Актуальные комментарии», «Известия», «Взгляд» и «Культура».