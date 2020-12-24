СК расследует гибель журналиста «Вечерней Москвы»

Дек 24, 2020

Столичный главк Следственного комитета РФ изучает обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Бударагина, сообщает газета.

«Расследованием дела занимается Следственный комитет России по Москве. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в заметке.

В правоохранительных органах сообщили изданию, что предварительной причиной смерти являются многочисленные травмы. Обстоятельства их получения на данный момент неизвестны.

Издание Readovka нашла предсмертный пост Михаила Бударагина в его telegram-канале, посвященном литературе:

Возможно, со мной что-то случилось, раз вы это читаете. Это старое сообщение. Я каждый день меняю дату. Раз оно появилось — не успел. Угрозы были давно. Это важно. Остальное не важно. В твердом уме и здравой памяти. Все, что может быть похоже на самоубийство, им не является. Считайте убийством или покушением. Передайте, куда надо передать. И простите, кого обидел. И простите, кому остался должен. Все раздал. Ничего не осталось. М..

Издание сообщает, что незадолго до случившегося Михаил писал гражданской супруге о том, что его преследуют из-за долгов бандиты. Мужчина по-крупному проигрался на спортивном тотализаторе. Также ВТБ отсудил у него 650 тысяч рублей за непогашенный кредит. 

По данным источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, по факту смерти журналиста уже возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Михаил Бударагин до последнего времени руководил отделом специальных корреспондентов и обозревателей в «Вечерней Москве». Ранее сотрудничал с такими СМИ, как «Актуальные комментарии», «Известия», «Взгляд» и «Культура».

 
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