СК решил проверить журналиста Максима Шевченко после слов про депутата

Следственный комитет начал проверку в отношении журналиста Максима Шевченко из-за его слов в адрес депутата Госдумы от «Единой России», вице-спикера Ольги Тимофеевой.

Собеседник ТАСС уточнил, что причиной стал стрим Шевченко в YouTube 4 апреля. «В нем он заявил о травле со стороны Тимофеевой родителей ногайской народности, которые одевали своих дочерей в хиджаб, а позже были убиты. Из-за слов о травле Тимофеева написала заявление в СК, который начал проверку», — сказал источник.

Пока уголовное дело не возбуждено, решение будет принято только по итогам проверки. Если СК в итоге согласится с Тимофеевой, то может быть возбуждено дело по cт. 128.1 УК РФ (клевета), отмечает источник агентства.

Детали спора сам Шевченко привел в своем Telegram-канале. По его словам, в 2012 году несколько девочек в ставропольском селе Кара-Тюбе «были подвергнуты грандиозному давлению на федеральном уровне». Причиной стало то, что они носили в школе хиджабы. «Тогдашний министр образования Ливанов сказал, что ничего страшного. А вот Ольга Тимофеева (раскритиковав министра) стала буквально главным спикером по теме «ногайских хиджабов», требуя запрета для девочек ношения платочков в школе. В итоге в конфликт оказалась втянута Чеченская Республика, руководство которой вступилось за девочек-мусульманок. Тема вышла на уровень президента России», — описывает ситуацию Шевченко.

Журналист подчеркнул, что из того отрывка стрима, который опубликовал Mash, «никоим образом не следует, что я обвинил Тимофееву «в разжигании ненависти к ногайской народности».