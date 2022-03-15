Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) начал доследственную проверку в отношении сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая накануне, 14 марта, ворвалась в прямой эфир программы «Время» с плакатом антивоенного содержания.

О начале доследственной проверки сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Сразу после инцидента женщина была задержана. Предполагалось, что сотрудница телеканала может быть привлечена к административной ответственности по новой статье КоАП 20.3.3. КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан»).

14 марта сотрудница Первого канала Марина Овсянникова ворвалась в вечерний выпуск новостной программы «Время», встав перед камерой с плакатом, на котором было написано: «No war. […]». Эфир программы не прерывался, ведущая Екатерина Андреева продолжала работу. В пресс-службе «Первого канала» заявили, что начали служебную проверку по «инциденту с посторонней в кадре».

Овсянниковой грозит уголовное дело по новой статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы, сообщают источники telegram-канала Baza.