СК вновь не нашёл клеветы в статье «Медиазоны» о пытках в колонии

Управление Следственного комитета по Карелии второй раз отказалось возбуждать дело о клевете против журналистки «Медиазоны» Аллы Константиновой и заключенного Рубена Погосяна из-за статьи про пытки в петрозаводской колонии.

Привлечь к уголовной ответственности Константинову и Погосяна требовал бывший начальник ИК-9 в Петрозаводске Иван Савельев. Претензии Савельева вызвала статья «Я висел как окорочок», в которой заключенные рассказывают о пытках со стороны сотрудников ФСИН, в том числе начальника колонии.

Савельев отрицал свою причастность к пыткам. Но в октябре в интернете появилось видео, на котором, как утверждалось, он и его подчиненные избивают заключенного. Савельева отстранили от должности. Однако позже стало известно, что он начал работать исполняющим обязанности начальника тюремной больницы в Медвежьегорске.

В ноябре Следственный комитет уже отказался заводить дело на Константинову и Погосяна. Но Савельев подал жалобу в суд, после чего следствие начало дополнительную проверку.

В рамках проверки Аллу Константинову и Рубена Погосяна допросили. По словам журналистки, осужденный подтвердил свои слова и подробнее рассказал следователям о пытках над ним.

В середине октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В отношении кого возбуждено дело — не уточняется.