СК во второй раз отказал в возбуждении уголовного дела в связи с самоубийством Ирины Славиной

Следственный комитет по Нижегородской области во второй раз отказал в возбуждении уголовного дела в связи с самоубийством журналистки, создательницы портала Koza Press Ирины Славиной. Как отмечает адвокат семьи Славиной, СК не нашел в смерти журналистки события преступления, зато счел, что у Ирины были «признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности».

В постановлении об отказе отмечается, что в действиях «третьих лиц» не было признаков доведения до самоубийства, журналистка якобы совершила его по собственной воле «в форме протеста на фоне борьбы с действующей властью».

Ирина Славина, напомним, совершила самоубийство напротив нижегородского управления МВД 2 октября. В Facebook журналистка написала, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. Накануне 1 октября у Ирины дома прошел обыск по делу, где она проходила лишь свидетелем (о деятельности нежелательной в РФ организации). Обыск начался рано утром, одеваться Ирине пришлось под присмотром сотрудницы правоохранительных органов, силовики перевернули всю квартиру, изъяли технику – компьютеры, телефоны.

Адвокат семьи Ирины Славиной Александр Караваев заявил, что будет обжаловать отказ в возбуждении дела.

Ранее следователь уже присылал близким Славиной отказ в возбуждении уголовного дело. Сам отказ был подписан 2 ноября, семья получила его 13-го. Но после этого следователь возобновил проверку.

Кроме того, 7 декабря Нижегородский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление о разрешении производства обыска.