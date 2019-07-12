СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов «Звезды»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о «запрещенных методах ведения войны» в связи с обстрелом съемочной группы телеканала «Звезда» в Донецкой народной республике, сообщает ведомство.

Правоохранители проверят версию о том, что в журналистов целились намеренно.

Еще три уголовных дела завели после обстрелов мирных жителей с 28 июня по 6 июля у Донецка и Горловки, в результате которых было ранено четыре человека.

Седьмого июля в районе поселка Коминтерново в ДНР сотрудники канала «Звезда» попали под минометный удар ВСУ. Журналисты успели укрыться в безопасном месте, никто не пострадал.

Это не первый инцидент с сотрудниками СМИ в Донбассе. Так, за прошедший месяц ВСУ обстреливали корреспондентов ВГТРК, РИА Новости и News Front.