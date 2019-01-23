СК возбудил уголовное дело против следователя СБУ по делу Вышинского

Следственный комитет установил причастность сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) к воспрепятствованию журналистской деятельности руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщила пресс-служба СК.
Официальный представитель СК Светлана Петренко:
Следователи СК России установили, что к совершению этих преступлений причастен начальник следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины Андрей Просняк. Он уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену.
По словам Петренко, по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Андрея Просняка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 299 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности):
На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в международное информационное агентство “Россия сегодня”. По мнению СК России, данные материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины.
Источник: RNS