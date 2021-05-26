СК завел дело о воспрепятствовании работе новосибирского НГС

Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности после визита неизвестных мужчин в редакцию новосибирского НГС. Они требовали удалить публикацию и оскорбляли журналистов.

СК по Новосибирской области завел уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) после визита неизвестных мужчин в редакцию НГС, устроивших конфликт из-за одной из публикаций.

«37-летний мужчина в компании со своими знакомыми пришел в офис редакции информационного портала, где у него произошел конфликт с журналистом, который, по его мнению, ранее опубликовал в средствах массовой информации неверные сведения о деятельности жительницы региона, — сообщили в СК. — В ходе ссоры 37-летний мужчина требовал удалить публикацию, толкал журналиста в область туловища, выражался грубой нецензурной бранью в адрес последнего, тем самым воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста».

Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции продолжают расследование.

Трое мужчин пришли в редакцию независимого новосибирского сайта НГС 19 мая. Они угрожали журналистам и оскорбляли их. Их поведение могло быть связано с публикацией о владелице бутика модной итальянской одежды Perfect Style Светлане Маниной.