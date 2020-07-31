СК завершил расследование дела Голунова

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование скандального уголовного дела о подбросе наркотиков сотрудниками полиции журналисту Ивану Голунову. По версии следствия, корреспондент «Медузы» стал случайной жертвой стражей порядка, которые, задерживая его, хотели улучшить показатели своей работы. По данным источников «Коммерсанта», версия могла быть и иной, но предполагаемый организатор подброса — бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игорь Ляховец отказался сотрудничать со следствием.

Экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Игорю Ляховцу, а также его подчиненным Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву и Денису Коновалову инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК, фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК) и незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК).

По версии следствия, получив приказ от майора Ляховца, полицейские устроили слежку за журналистом, а 6 июня 2019 года задержали его, найдя, согласно протоколу, у него мефедрон. Затем был проведен обыск в квартире господина Голунова, где, по тогдашней версии полиции, также оказались запрещенные препараты.

Разобраться в обстоятельствах этого расследования СКР и сотрудникам управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве помог оперативник Коновалов. Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, он полностью признал свою вину, в деталях рассказав, как разрабатывали и пытались посадить Ивана Голунова. В ходе следственных экспериментов с выездом на место господин Коновалов наглядно продемонстрировал, как он подкладывал наркотики журналисту и в его квартиру. Удалось выяснить и происхождение запрещенных препаратов — примерно за год до задержания господина Голунова полицейские их изъяли в рамках одной из операций. Часть наркотиков прошла по тому уголовному делу, а часть полицейские оставили себе, как выразился один из них, «для дальнейшей работы». Предполагалось, что показатели своей работы полицейские с помощью подбросов могли улучшить и за счет других жертв, но их установить так и не удалось.