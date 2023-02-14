Скидка 14% на все Клубные пакеты ЖУРНАЛИСТА

В честь Дня всех влюбленных делаем скидку 14% на все Клубные пакеты!

Клуб «Журналиста» — это

• Сообщество профессиональных и начинающих журналистов, всех, кто работает в медиа, занимается медиаобразованием;

• Участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист»;

• Скидка на участие в партнерских вебинарах и мероприятиях 10-15%;

• Доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров, и многое другое!

Оформить доступ в Клуб вы можете на сайте по ссылке или через нашу почту info@jrnlst.ru.