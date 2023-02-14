Скидка 14% на все Клубные пакеты ЖУРНАЛИСТА

Фев 14, 2023

 

В честь Дня всех влюбленных делаем скидку 14% на все Клубные пакеты!

Клуб «Журналиста» — это

   Сообщество профессиональных и начинающих журналистов, всех, кто работает в медиа, занимается медиаобразованием;

   Участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист»;

   Скидка на участие в партнерских вебинарах и мероприятиях 10-15%;

   Доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров, и многое другое!

Оформить доступ в Клуб вы можете на сайте по ссылке или через нашу почту info@jrnlst.ru.

Вернуться назад

Вам будет интересно:

﻿