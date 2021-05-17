Какие мягкие и жесткие навыки нужно развивать журналисту

Размышляем о сферическом журналисте в вакуууме
О необходимых медиаиндустриям и рынку наборах знаний и навыков регулярно ведутся разговоры, проводятся исследования, разворачиваются дебаты. Вопросы возникают на всех этапах «жизненного цикла»: от абитуриента к студенту, от выпускника и соискателя к специалисту на рынке
Во все времена во всех медиакоммуникационных сферах был слышен плач: «Выпускников много, кадров на рынке еще больше, а добротных спецов днем с огнем не сыскать».
Рынок и работодатели формируют запросы к компетенциям в первую очередь через вакансии, а соискатели стараются попасть в них через свои резюме. Здесь ценным свидетельством стало исследование СЖР и портала hh.ru, опубликованное в конце 2019 года, но актуальное по сей день.
По свидетельству авторов, они проанализировали:
• около 30 тыс. резюме российских соискателей, созданных в 2018 и 2019 годах и размещенных на hh.ru, в названии которых встречались слова «журналист», «редактор» или «райтер» и размещенных в специализации «Журналистика» в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа»;
• около 11 тыс. российских вакансий, созданных в 2018 и 2019 годах, в названии которых встречались слова «журналист», «редактор» или «райтер»;
• около 200 тыс. резюме с указанным журналистским образованием;
• около 900 вакансий с требованием журналистского образования.
Один из самых показательных выводов исследования в контексте нашего интереса — данные о том, в каких категориях и профессиональных нишах более всего востребовано журналистское образование, навыки и качества.
Сопоставим и прокомментируем факты со стороны соискателей:
• большая часть соискателей с журналистским образованием публикуют резюме в категориях маркетинга, рекламы и пиара (27%), искусства, развлечения и масс-медиа (25%) — то есть высок интерес к коммерческой реализации навыков;
• по числу резюме выпускники журфаков так распределяются по специализациям: журналистика (30%), пресса (14%) и литературная, редакторская деятельность (13%). Но также популярны PR и маркетинговые коммуникации (26%), продвижение (11%), копирайтинг (9%) — более традиционные сферы применения навыков все ещеё впереди, но разрыв с коммерческими форматами работы все меньше;
• 89% соискателей на должность журналиста получили высшее образование, 2% — без «вышки», еще 8% — с неоконченным высшим — высшее образование по-прежнему определяет качество потенциальных кадров;
• чаще всего в резюме указываются такие топ-5 навыков: написание текстов (37%), написание статей (33%), грамотная речь (33%), грамотность (31%), пользователь ПК (24%) — это базовые и даже консервативные компетенции.
А вот чего ждут и на что надеются представители вакансий:
• журналистов ищут в основном СМИ, маркетинговые и рекламные агентства (38%). Компании IT-отрасли закрывают еще 22% вакансий, а еще 13% проходят как «услуги для бизнеса» — отчетливо видно, что людей с журналистскими навыками все чаще ждут не только в редакциях;
• резюме чаще всего размещаются в категориях «Искусство, массмедиа» (74%), «Маркетинг» (40%), «IT, телеком» (20%) — снова заметен неочевидный спрос: журналистов ждут там, куда сами соискатели резюме не спешат загружать (особенно это заметно в IT и телекоме);
• журналистское образование как требование/пожелание указывают в вакансиях сферы маркетинга и PR (68%) чаще, чем в вакансиях сферы искусства и массмедиа (46%), — видимо, диплом для смежной сферы маркетинга и PR выступает некоторой гарантией, что человек получил достаточную квалификацию;
• типичные требования работодателей: «Умение работать как в команде, так и самостоятельно», «Дисциплинированность, организованность, пунктуальность», «Знание отраслевого законодательства», «Умение работать с большим потоком информации», «Высокий уровень грамотности» — можно заметить, что работодатель (помимо знания законов) делает ставку на универсальные, более мягкие компетенции (софт скиллз).
Налицо нестыковки спроса и предложения: рынок больше пытается привлечь журналистов в смежные области (реклама, маркетинг, IT и прочие), что требует корректировок в профессиональных компетенциях и личных качествах.
Базовые компетенции, бесспорно, все так же важны (умение писать, грамотность, ПК-пользователь), но конвергенция в медиа и профессиях очевидно требует и новых умений, и личных качеств: лидерство, (само)менеджмент, понимание мультимедиа, аналитики, метрик, фактчекинга, дизайна, технических особенностей медиа и прочих.
Хард/софт скиллз в журналистике
Лично я как автор, наблюдатель и исследователь медиа и происходящих вокруг процессов еще лет 10 назад начал гармонично прокачивать разные наборы навыков, работая как над мягкими компетенциями, личными качествами (софт скиллз), так и над профессиональными навыками, ремесленным мастерством (хард скиллз).
В основе такого подхода к навыкам лежит моя глубокая убежденность, что качественная журналистика — это деятельность с высокими требованиями к софт скиллз. Это подразумевает чувствительность к этическим категориям, развитый эмоциональный интеллект, стремление к эмпатии.
Речь в большей степени не про новостной или стандартизированный скоростной конвейер на базе «Яндекс.Новостей», лент агентств или рерайта. Я говорю все же про более «медленную», эксклюзивную, детализированную журналистику (что не мешает разрабатывать в этой модальности и новости).
Такой подход подразумевает, что журналистика — это функция гражданского общества. Это в принципе механизм защиты, саморазвития и в широком смысле эволюции человеческих сообществ. В этом смысле стремление журналистики к прояснению картины действительности, включая ее неприглядные стороны, — это форма иммунитета, который учится распознавать все новые «вирусы», угрожающие общественному организму.
Софт скиллы: что развивать?
Софт скиллы, или мягкие компетенции, подразумевают развитие личности и смежных умений. То есть универсальных навыков и качеств, которые пригодятся в любой предметной деятельности. Понятно, что границы зачастую условны и дискуссионны, но все же выделим такие:
• Знать Конституцию. Поможет осознать основные права и обязанности, рамочные правила, по которым в идеале должны жить все граждане страны. Если журналист стоит на страже интересов общества — знание главного закона страны и его защита должны быть в приоритете.
• Ориентироваться в отраслевых и смежных законах. Понятно, что есть законы о СМИ и рекламе, но также есть масса других, включая закон об НКО, защите чувств верующих или поправки из «пакета Яровой». Понятно, что знание законов, как и Конституции, может быть хард скиллом, например, для юриста. Но в случае с журналистом это этический компас, ориентир для принятия решений и действий, объект уважения.
• Интересоваться исследованиями общественных настроений. Здесь широта кругозора разнится от социологически точных исследований специализированных структур (типа ВЦИОМ) до быстрых опросов в соцсетях. Очень полезно не только следить и интерпретировать, но и самому уметь корректно составить опрос и сделать по его итогам выводы.
• Понимание потребностей людей. Схоже с предыдущим пунктом, но здесь речь про более универсальные категории и модели потребления разных групп людей. Здесь можно следить как за более фундаментальными открытиями, например, в нейромаркетинге, так и за локальными отчетами и исследованиями (типа Think with Google — https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/).
• Следить за лидерами мнений, группами, сообществами. Насколько позволяют любопытство и кругозор, быть в «потоке» отраслевых рассуждений, обсуждений и даже конфликтов. Не обязательно быть членом той или иной «тусовочки», чтобы разбираться в публичных позициях медиаперсон. Но идеально иметь инсайдеров и ориентироваться в подводных течениях.
• Личная социальная активность. Чтобы развивать эмпатию и эмоциональный интеллект, нужно и самому быть активным в помощи и поддержке других людей. Или хотя бы изучать разные жизненные сценарии и ситуации, чтобы видеть все их разнообразие и уметь об этом рассказывать другим.
• Неравнодушие. Последнее, но самое ценное, пожалуй. Искреннее желание быть услышанным, помогать, находить баланс интересов, выстраивать взаимопонимание между людьми.
Хард скиллы: чем владеть?
Так называемые хардскиллз, или профессиональные, ремесленные навыки, чаще всего соотносят с определенными профессиями или набором умений для выполнения конкретных задач. Вот что видится важным для журналиста в частности и медиакоммуникатора в целом:
• Редактура/владение языками. Здесь речь не только и не столько про знание иностранных языков (хотя бы базовое знание английского —– это уже отраслевой стандарт). Речь про умение объяснить, «перевести» с профессионального на общечеловеческий. Особенно это касается специализированной лексики: юристов, врачей, технарей, чиновников, нефтяников и так далее.
• Работа с аналитикой/статистикой/big data. Цифры — не враг гуманитария, а друг, товарищ и бесценный источник информации. Это не значит, что каждый обязан программировать на Python (хотя и это полезно бы), но проанализировать годовой отчет коммерческой компании или прочитать данные из Mediascope — эти навыки не менее важны, чем взять интервью или написать новостную заметку.
• Техническая грамотность/trendwatching. Трендвотчинг вообще касается не только технических новинок, а в принципе предполагает заинтересованность в новых и долгосрочных изменениях окружающего мира. А техническая грамотность помогает понять, как технологии и платформы влияют и меняют поведение и привычки людей, что происходит с медиапотреблением.
• Интерфейсы (Usability). Удобство пользования сайтом, приложением, да хоть газетой и журналом — это важнейшая часть пользовательского опыта. А от этого опыта зависит, придет ли снова к вам пользователь, сколько времени он с вами совместно проведет и с каким настроением уйдет. То, как человек взаимодействует с вашим контентом и как себя при этом ощущает, — это и есть в сумме тот продукт, который вы предлагаете людям.
• Логика/риторика/троллинг. Логика — это умение аргументированно и последовательно изложить мысль. Риторика — это умение увлечь и привлечь на свою сторону аудиторию (здесь уже не только логика и рацио, но эмоции и чувства). А троллинг — это крайняя форма агрессивного ведения коммуникации в сети: не требуется самому становиться тонким троллем, но важно распознавать намерения оппонентов и включать режим ответного троллинга или игнорирования.
• Источниковедение/Storytelling. Работа с источниками — краеугольный камень в профессии журналиста, но учат всерьез с ними работать, пожалуй, только историков да криминалистов и следователей. Лучше всего эта мышца должна быть прокачана у расследователей. В комплекте с логикой умение распознать и «разговорить» источник — мощнейшая комбинация. Но и уникальная информация из источника может так и остаться тусклым неограненным алмазом — чтобы факты засияли, их нужно предложить в виде стройной и сбалансированной истории. То есть в этой связке никак без мастерства рассказчика, сторителлинга.
• Продюсирование/менеджмент. Наконец, сегодня, чтобы сделать что-то интересное и стоящее, сначала надо выступить в роли придумывающего и организующего (продюсера). А потом четко выстроить процессы, управлять ими и контролировать результаты (менеджмент).
Если у человека развиты только софт скиллы, но отсутствует профессиональная редакторская база — очевидно, будут проблемы с медиатизацией его активности. То есть перед нами с высокой вероятностью окажется социальный активист, который при этом не умеет передавать сообщения о своей деятельности в медиаформате, не умеет выйти на аудиторию, не в состоянии создать контент приемлемого качества и обеспечить ему релевантную дистрибуцию.
Только хард скиллы — это как остро наточенный топор или нож. Просто инструмент: куда его применять — там и будет с одинаковой эффективностью работать (хоть дрова рубить, хоть людей расчленять). Поэтому человек, заточенный только на хард скиллы, может быть беспринципным профи, но для полноценного журналиста все же нужно понимать ответственность перед людьми и желать делать мир лучше.
Надо также отметить, что два этих крыла (и хард, и софт) стоят на общей базе, метаскиллах — общении с людьми и развитии собственной сети контактов (нетворкинг). В идеале нужно любить разговор с человеком. Или хотя бы технично уметь это делать, добиваясь своих целей в коммуникации.
Андрей Сикорский, директор по маркетингу медиахолдинга РБК:
Первая мегаважная вещь: журналист должен уметь отличить факт от собственного мнения. Второе — не идти в пространство интерпретаций, иначе это будет «журналистика мнений», а это уже другая история.
Важно также повторять как мантру про нейтральность и представленность всего спектра мнений. Потому что в нашем мире фейков, постправды, информационных пузырей и перекошенных поляризованных взглядов на происходящее в любой сфере очень важно держать взвешенную и ответственную позицию. Показывая палитру мнений: так разрушаются удельные княжества узких кругозоров и информационных пузырей.
Хороший журналист умеет переводить «с русского на русский» — то есть с бюрократического на человеческий. А также понимать особенности офлайновой и онлайновой коммуникации, не смешивая эти понятия.
Наконец, с точки зрения хотя бы осведомленности о некоторых базисных компетенциях — стало сложнее, чем даже пять лет назад. В моих представлениях хороший журналист должен быть уже и немного технарем, и маркетологом (причем как тактическим, так и стратегическим). А также переговорщиком, менеджером, аналитиком — то есть это все более комплексная и сложная профессия. Это все меньше про текст и все больше про смыслы, их разработку, упаковку и дистрибуцию заинтересованным лицам.
Хочется добавить про хард и софт скиллs. Если у тебя развиты софт скиллы, но не развиты хард скиллы, то ты, скорее всего, будешь руководителем, причем не очень успешным. И твои подчиненные тебя будут дурить, поскольку ты не очень понимаешь, что они делают. Зато ты в состоянии их организовать, потому что у тебя развиты лидерство, эмпатия, делегирование и прочее. Понять, что какие-то предметные знания, хард скиллы, в любом случае руководителю нужны, просто чтобы им стать.
Если у тебя есть только хард скиллы, значит, ты ничего не сможешь сделать в команде. И, следовательно, обречен на роль неприятного, токсичного профессионала, волка-одиночки, с которым не общаются без надобности в команде.
При этом я бы не превозносил хард скиллы. Потому что сейчас уже все больше примеров, когда рутину на себя берут роботы, нейросети. Поэтому совсем приземленные вещи рано или поздно будут отданы на откуп алгоритмам. А вот news judgment (что будет важным и главным, формирование повестки), фактчекинг, умение объяснить и вписать в контекст, рассказать историю — все это, как и критическое мышление, никуда не денется. Способность договариваться и этически оценивать — это про софтскиллз людей, которые пока не заменяются роботами.
Я скорее согласен с «мудрецами» Давосского форума, которые считают, что будущее скорее за софт скиллами, чем за хард. Но это не значит, что нужно забывать про последние.