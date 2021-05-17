Какие мягкие и жесткие навыки нужно развивать журналисту

О необходимых медиаиндустриям и рынку наборах знаний и навыков регулярно ведутся разговоры, проводятся исследования, разворачиваются дебаты. Вопросы возникают на всех этапах «жизненного цикла»: от абитуриента к студенту, от выпускника и соискателя к специалисту на рынке

Во все времена во всех медиакоммуникационных сферах был слышен плач: «Выпускников много, кадров на рынке еще больше, а добротных спецов днем с огнем не сыскать».

Рынок и работодатели формируют запросы к компетенциям в первую очередь через вакансии, а соискатели стараются попасть в них через свои резюме. Здесь ценным свидетельством стало исследование СЖР и портала hh.ru, опубликованное в конце 2019 года, но актуальное по сей день.

По свидетельству авторов, они проанализировали:

• около 30 тыс. резюме российских соискателей, созданных в 2018 и 2019 годах и размещенных на hh.ru, в названии которых встречались слова «журналист», «редактор» или «райтер» и размещенных в специализации «Журналистика» в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа»;

• около 11 тыс. российских вакансий, созданных в 2018 и 2019 годах, в названии которых встречались слова «журналист», «редактор» или «райтер»;

• около 200 тыс. резюме с указанным журналистским образованием;

• около 900 вакансий с требованием журналистского образования.

Один из самых показательных выводов исследования в контексте нашего интереса — данные о том, в каких категориях и профессиональных нишах более всего востребовано журналистское образование, навыки и качества.

Сопоставим и прокомментируем факты со стороны соискателей:

• большая часть соискателей с журналистским образованием публикуют резюме в категориях маркетинга, рекламы и пиара (27%), искусства, развлечения и масс-медиа (25%) — то есть высок интерес к коммерческой реализации навыков;

• по числу резюме выпускники журфаков так распределяются по специализациям: журналистика (30%), пресса (14%) и литературная, редакторская деятельность (13%). Но также популярны PR и маркетинговые коммуникации (26%), продвижение (11%), копирайтинг (9%) — более традиционные сферы применения навыков все ещеё впереди, но разрыв с коммерческими форматами работы все меньше;

• 89% соискателей на должность журналиста получили высшее образование, 2% — без «вышки», еще 8% — с неоконченным высшим — высшее образование по-прежнему определяет качество потенциальных кадров;

• чаще всего в резюме указываются такие топ-5 навыков: написание текстов (37%), написание статей (33%), грамотная речь (33%), грамотность (31%), пользователь ПК (24%) — это базовые и даже консервативные компетенции.

А вот чего ждут и на что надеются представители вакансий:

• журналистов ищут в основном СМИ, маркетинговые и рекламные агентства (38%). Компании IT-отрасли закрывают еще 22% вакансий, а еще 13% проходят как «услуги для бизнеса» — отчетливо видно, что людей с журналистскими навыками все чаще ждут не только в редакциях;

• резюме чаще всего размещаются в категориях «Искусство, массмедиа» (74%), «Маркетинг» (40%), «IT, телеком» (20%) — снова заметен неочевидный спрос: журналистов ждут там, куда сами соискатели резюме не спешат загружать (особенно это заметно в IT и телекоме);

• журналистское образование как требование/пожелание указывают в вакансиях сферы маркетинга и PR (68%) чаще, чем в вакансиях сферы искусства и массмедиа (46%), — видимо, диплом для смежной сферы маркетинга и PR выступает некоторой гарантией, что человек получил достаточную квалификацию;

• типичные требования работодателей: «Умение работать как в команде, так и самостоятельно», «Дисциплинированность, организованность, пунктуальность», «Знание отраслевого законодательства», «Умение работать с большим потоком информации», «Высокий уровень грамотности» — можно заметить, что работодатель (помимо знания законов) делает ставку на универсальные, более мягкие компетенции (софт скиллз).

Налицо нестыковки спроса и предложения: рынок больше пытается привлечь журналистов в смежные области (реклама, маркетинг, IT и прочие), что требует корректировок в профессиональных компетенциях и личных качествах.

Базовые компетенции, бесспорно, все так же важны (умение писать, грамотность, ПК-пользователь), но конвергенция в медиа и профессиях очевидно требует и новых умений, и личных качеств: лидерство, (само)менеджмент, понимание мультимедиа, аналитики, метрик, фактчекинга, дизайна, технических особенностей медиа и прочих.

Хард/софт скиллз в журналистике

Лично я как автор, наблюдатель и исследователь медиа и происходящих вокруг процессов еще лет 10 назад начал гармонично прокачивать разные наборы навыков, работая как над мягкими компетенциями, личными качествами (софт скиллз), так и над профессиональными навыками, ремесленным мастерством (хард скиллз).

В основе такого подхода к навыкам лежит моя глубокая убежденность, что качественная журналистика — это деятельность с высокими требованиями к софт скиллз. Это подразумевает чувствительность к этическим категориям, развитый эмоциональный интеллект, стремление к эмпатии.

Речь в большей степени не про новостной или стандартизированный скоростной конвейер на базе «Яндекс.Новостей», лент агентств или рерайта. Я говорю все же про более «медленную», эксклюзивную, детализированную журналистику (что не мешает разрабатывать в этой модальности и новости).