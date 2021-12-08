Какие навыки стоит освоить медиаспециалистам в 2022 году

Масс-медиа играют в нашей жизни огромную роль. С их помощью мы расширяем свой кругозор, ориентируемся в текущей обстановке, решаем повседневные практические проблемы, развлекаемся и многое другое. Несложно представить, каким влиянием обладает эта сфера – ведь недаром ее иногда называют «четвертой властью». И одним из наиболее важных элементов в этой сфере являются медиаспециалисты.

Сегодня команда агрегатора Kursfinder.ru вам расскажет, кто такие медиаспециалисты, какими навыками они должны обладать в 2022 году и как (и главное – где) их освоить.

Кто такой медиаспециалист

Медиаспециалисты занимаются процессами использования медиа и их влиянием на людей и общество. Они анализируют информацию из всех источников (печатные издания, ТВ и радио, онлайн и пр.), принимают активное участие в создании медиаматериалов, оценивают их эффективность и т.д.

В зависимости от конкретной сферы деятельности (реклама, киноиндустрия, ТВ и др.) задачи медиаспециалиста могут отличаться. Например, специалисты коммерческих организаций могут создавать материалы о работе компании для различных медиа, отслеживать упоминания в СМИ, работать с лидерами мнений, принимать участие в подготовке материалов для социальных сетей и т.д. Для качественного выполнения своей работы медиаспециалисты должны обладать рядом навыков, о которых мы вам расскажем ниже.

Навыки медиаспециалиста

Сторителлинг

Сторителлинг – это метод подачи информации через истории и примеры. Благодаря этому маркетинговому приему удается не только привлечь внимание зрителя, но и удержать его до самого конца. Сторителлинг применяется во многих сферах – например, рекламе, продажах, киноиндустрии, журналистике. С его помощью описывают истории компаний и успех отдельных личностей, рассказывают о новых продуктах и пр.

Если вы хотите, чтобы ваша история была интересной, она должна включать следующие элементы:

• Идея.

• Герой.

• Проекция.

• Структура.

• Связанность.

• Стиль.

Хорошие истории имеют продуманный и связанный сюжет и героя, с которым зритель сможет себя ассоциировать. В рамках повествования вы раскрываете идею, описываете проблемы и предлагаете их решение. А от стиля истории зависит то, какое восприятие и реакцию вы получите.

Главная цель сторителлинга – создать у зрителя мотивацию к действию. Но, в отличие от той же рекламы, он работает ненавязчиво. Вы внушаете определенные мысли, создаете ощущение сопричастности к происходящему, вызываете реакцию и призываете к действию.

Освоить искусство можно с помощью онлайн-курсов сторителлинга. Нетология, Skillbox, LVL80, Lectera и другие онлайн-школы предлагают краткосрочные (в среднем, 2-3 месяца) программы подготовки.

Работа с данными

Еще один важный навык медиаспециалиста – работа с данными. Сегодня нас окружают петабайты разрозненной информации, поэтому крайне важно правильно ее собрать, обработать и интерпретировать.

В Digital-сфере работой с данными занимаются Data Analyst (аналитики данных). Это опытные специалисты, владеющие несколькими языками программирования, знаниями в области статистики и математики, машинного и глубокого обучения и т.д. Конечно, обычный медиаспециалист не обладает такой компетенцией. Тем не менее, он должен уметь работать с инструментами (например, онлайн-сервисами), которые помогут собрать требуемую информацию, проанализировать отрасль, рынок и конкурентов, обработать данные, сделать выводы, составить прогнозы и предоставить сведения в удобном формате.

Научиться основам работы с данными можно так же на онлайн-курсах. Хорошие программы подготовки вы можете найти у Skillbox, SkillFactory, Нетологии и пр. В среднем, изучение основ работы с данными занимает около 2-3 месяцев.

Проверка контрагентов

Проверкой контрагентов можно заниматься не только для того, чтобы не нарваться на мошенников при сотрудничестве, избежать налоговых рисков и т.д. Это помогает компаниям держать руку на пульсе, быть в курсе последних событий в своей сфере, а также проводить расследования.

Сегодня для проверки какой-нибудь компании вовсе не требуется «промышленный шпионаж» – практически вся необходимая информация есть в сети. Конечно, если попробуете отыскать все вручную, то потратите десятки часов своего времени. К счастью, это не требуется, достаточно воспользоваться специальными инструментами. Например, Контур.Фокус, ИРБИС, Руспрофиль и другими сервисами проверки контрагентов.

Сервисы для проверки контрагентов позволят вам выявить банкротство любых компаний, вынесенные в отношении них решения судов (дела всех видов – уголовные, административные и пр.), их участие в госзакупках и т.п. Вы сможете увидеть взаимосвязи между несколькими компаниями, просмотреть бухгалтерскую отчетность и многое другое. Вся информация взята из официальных источников – мировых и федеральных судов, ФНС, ФССП, Росфинмониторинга и др. – поэтому вы можете быть уверены в ее достоверности и актуальности.

Работа с TikTok и Reels

Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни и бизнеса. Но даже внутри них выделяются «трендовые» направления. В первую очередь, речь идет о коротких видеороликах под популярные музыкальные треки – TikTok и Instagram Reels.

Конечно, в обязанности медиаспециалиста не входит оформление аккаунтов, их продвижение и т.д. – это задача маркетолога (или SMM-специалиста). Медиаспециалист работает над контентом. Он должен уметь анализировать нишу и конкурентов, искать креативные идеи для видеороликов, принимать участие в создании сценария и планировании съемок и т.д. Именно от него зависит, что будет снято и как это будет воспринято аудиторией.

Научиться работать с TikTok и Reels вам помогут онлайн-курсы. Вы можете ознакомиться с программами Skillbox, Teachline, WebPromoExperts, Convert Monster и других онлайн-школ. В среднем, обучение занимает не больше 2-3 месяцев.

Работа с лидерами мнений

Инфлюенсеры (или лидеры мнений) – это пользователи с обширной и лояльной аудиторией (более подробно на wikipedia.org) Они активно ведут аккаунты в социальных сетях, блоги и пр. и пользуются доверием своих подписчиков и зрителей. Это влияние повсеместно используется бизнесом в рекламных целях: во-первых, вы получаете целевую аудиторию, во-вторых, можете продвигать свой продукт по нужному региону, и, в-третьих, рекламировать этот продукт максимально нативно. Разумеется, медиаспециалист должен уметь работать с блогерами.

Работа с лидерами мнений обычно включает в себя следующие шаги:

Поиск блогеров

Механизмы поиска внутри социальных сетей зависят от конкретных площадок. Например, вы можете искать по хештегам, геометкам, ключевым словам и т.д. Но гораздо более простой вариант – работа со специальными сервисами. Например, биржами блогеров. Здесь вы сможете быстро подобрать подходящего инфлюенсера по практически любым критериям – географии, числу подписчиков, охвату, вовлеченности и т.д. При этом платформа может выступить гарантом сделки.

Анализ

Найти блогера недостаточно – гораздо важнее проанализировать его аккаунт. Боты, рекламные аккаунты, участники гивов и др. не принесут вам продаж. Чтобы отсеять неподходящие аккаунты, вы должны не только визуально их оценить, но и ознакомиться со статистикой – соотношением числа подписчиков и лайков (просмотров), охватом, вовлеченностью и пр. Здесь вы так же можете использовать специальные сервисы (например, FakeLikeInfo, LiveDune и др.).

Сотрудничество

Наконец, после того, как вы выберете подходящего инфлюенсера, вы сможете отправить ему заявку на сотрудничество. Здесь важно составить правильное ТЗ, обсудить условия рекламы и оплаты. После сотрудничества рекомендуется проверить эффективность рекламы, в чем вам помогут сервисы аналитики.

Чтобы научиться работать с блогерами, вы можете пройти курсы по Influencer-маркетингу. Подобные программы можно найти в Нетологии, Skillbox, Interra, ProductStar и других онлайн-школах. В среднем, обучение занимает около 3-4 месяцев.

Отслеживание упоминаний

Медиаспециалист всегда должен держать руку на пульсе событий – быть в курсе всех новостей о компании и продукте, анализировать обсуждения в социальных сетях, выявлять негатив и работать с ним и т.д. Разумеется, вручную это сделать практически нереально – информация размещается на бесчисленном множестве новостных площадок, блогов, форумов, социальных сетей и т.д. Автоматизировать работу помогут специальные сервисы – например, YouScan, IQbuzz и др.

С помощью сервисов вы можете оперативно реагировать на информационные всплески, анализировать активность пользователей и отдельных групп, оценивать реальное мнение аудитории о компании и ее продукте, отслеживать противоречащие закону сообщения (например, клевету) и т.д. Это позволит вам управлять репутацией в социальных сетях и на других площадках. Сервисы позволяют отслеживать упоминания на всех популярных СМИ и социальных медиа.

Конечно, это отнюдь не исчерпывающий список профессиональных навыков, которыми должен обладать хороший медиаспециалист. У него должен быть солидный багаж знаний и опыта, а также Soft Skills – например, креативность, умение работать в команде и пр.