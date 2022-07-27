Что должен уметь современный журналист?

Цифровые средства массовой информации изменили вселенную современных медиа. Они подарили журналистам новые возможности для создания и распространения контента. Вместе с тем, они требуют от сотрудников СМИ новых навыков и нового уровня профессионализма.

1. Владеть инструментами цифрового повествования и мультимедиа

Журналисты сегодня должны обладать умением использовать инструменты цифрового повествования для связи с аудиторией на различных интернет-платформах. Это означает, что нужно уметь творчески использовать приемы обработки фотографий, создавать графики, анимации и GIF. А также быть активным в социальных сетях и как минимум уметь вести прямые трансляции с места событий прямо с мобильного устройства.

2. Уметь снимать видеоконтент

Современные журналисты просто обязаны знать, как создавать впечатляющий видеоконтент. Это означает, что нужно разбираться в технической стороне процесса, а также обладать редакторскими навыками.

И да, хорошо, если вы овладеете приемами редактирования видео прямо на мобильных устройствах.

3. Знать свою аудиторию

Чтобы привлечь новую аудиторию, общаться с ней через социальные медиа или основываться на анализе данных недостаточно. Нужно уметь прогнозировать ее поведение и ожидания, уметь максимально вовлекать ее, чтобы создавать качественный контент.

4. Уметь работать с данными

Цифры — вовсе не враг гуманитария, а бесценный источник информации и способ рассказать историю по-новому. Это, разумеется, не значит, что каждый обязан программировать на Python (хотя это упрощает для журналистов очень многие вещи), но проанализировать годовой отчет коммерческой компании или прочитать данные из Mediascope — эти навыки не менее важны, чем взять интервью или написать новостную заметку.

5. Владеть навыком фактчекинга

Это одно из самых важных качеств современного журналиста. Крупные издания, такие как BBC или The Guardian, придерживаются не только этических принципов, но и серьезно относятся к тому, что и как публикуют, а главное – достоверна ли информация, которую им сообщили. Поэтому в редакции есть фактчекинговые подразделения, где специалисты досконально проверяют каждый факт и все данные, которые подкрепляют этот факт.

Такое фактчекинговое подразделение может позволить себе не каждое издание, поэтому журналисты должны уметь самостоятельно проверять информацию, в каком бы виде она ни была: текст, фото или видео.

6. Стать расследователем

Расследовательские репортажи помогают защитить людей и общество от вредных практик. Такая журналистика обеспечивает подотчетность властей, стимулирует изменения и сохраняет демократию.

Повсюду, где есть потенциальные правонарушения, есть возможность для проведения журналистских расследований. Расследования требуют особого мастерства. Журналисты должны знать, как интегрировать все основные журналистские навыки из этого списка, но в более широком масштабе.

7. Уметь рассказывать интересные истории

Сторителлинг по-прежнему — основа профессии, поэтому журналисту не следует забывать о значимости истории как таковой. Причем сегодня уже просто уметь писать хорошо недостаточно, нужно владеть приемами сторителлинга.

8. Оставаться этичным

Растущее недоверие общества к СМИ привлекло внимание к этическим навыкам журналистики. В 2000 году примерно половина американцев заявляла, что «в значительной степени» или «в достаточной степени» доверяют средствам массовой информации. К 2020 году этот показатель снизился до 40 процентов. Впрочем, 75 процентов опрошенных пояснили, что СМИ все еще могут повысить уровень доверия к себе со стороны населения. Способ заслужить доверие общества — всегда оставаться этичным. То есть приверженность правде, точности, справедливости, разнообразию и свободе слова.

Иллюстрация на обложке: shutterstock.com