Скончалась легенда петербургской журналистики Алла Белякова

В Петербурге в возрасте 90 лет скончалась легенда журналистики Алла Алексеевна Белякова — редактор газет «Ленинские искры» (1960-1966) и «Смена» (1966-1972).

«Мне повезло, что первые семь лет здесь работал под началом Аллы Беляковой - человека безусловно творческого, коренной петербурженки, умницы. Хотя от обкомовских указаний и "накачек" ей частенько бывало тошно, выполняла их "с умом", своих подчиненных не "закладывала", наоборот — оберегала (как спасла меня в 1972-м от "верховного" гнева по поводу огромного, на всю полосу, интервью с тогда "запрещенным" Окуджавой), умела ценить доброе, учитывала наши личные проблемы, и — что очень важно — драгоценное чувство юмора тоже не изменяло ей никогда...» — так вспоминал о работе с Аллой Беляковой специальный корреспондент «Смены» в 1966-1994 годах Лев Сидоровский.

Прощание с Аллой Алексеевной состоится 11 августа, в 11:30.