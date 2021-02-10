Скончался глава издательского дома «Северная неделя» Вячеслав Белоусов

Трудно поверить… Но нет с нами больше Вячеслава Белоусова, создателя «Добрых газет» профессионала в своем деле, замечательного человека, человека, который жил на полную, строил планы, писал книги, беззаветно любил свою работу, встречи с друзьями. Верил в светлое будущее журналистики и газет, недаром его последняя книга называется «С газетами не расставайтесь».

Кто бы мог подумать, что разговор в день его рождения станет последним… Он уже был в больнице, но как всегда шутил, радовался, что коллеги помнят и поздравляют...

Фото: Александра Теребунова