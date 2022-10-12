Скончался вице-президент СППИ ГИПП Александр Оськин

10 октября на 74 году жизни скоропостижно скончался вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Александр Владимирович Оськин.

C 1990 года Александр Владимирович навсегда связал свою жизнь с отечественной медиаотраслью, где проявил себя как профессионал высокого уровня и яркий общественный деятель, внес большой личный вклад в развитие рынка печатных СМИ.

В 1995 году А. В. Оськин стал одним из создателей и президентом первого в России отраслевого объединения – Ассоциации распространителей печатной продукции. В 1998 году принимал участие в создании первого в нашей стране объединения издателей – Гильдии издателей периодической печати и также был избран ее президентом.

В качестве члена и консультанта экспертных советов при комитетах Государственной Думы, отраслевых министерствах и ведомствах, правительстве Москвы принимал участие в подготовке законопроектов, государственных программ и решений органов исполнительной власти Российской Федерации, направленных на развитие рынка печатных СМИ, обеспечение свободного доступа граждан к информации, информационной безопасности страны.

А. В. Оськин – автор более десяти книг и нескольких сотен публикаций по актуальным проблемам рынков печатных СМИ в России и за рубежом.

Александр Владимирович неоднократно публиковался в журнале «Журналист», писал материалы для издания и давал экспертные комментарии. Редакция журнала с благодарностью вспоминает Александра Оськина, как человека, обладающего неисчерпаемой энергией, глубокими профессиональными знаниями и широким кругозором.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Владимировича.

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