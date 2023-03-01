Скорость мобильного интернета в России снизилась на 7%

В начале года во всех регионах России, за исключением Москвы, скорость мобильного интернета снизилась примерно на 7%, подсчитали в компании TelecomDaily. Изменения не затронули лишь столицу, где доступ, напротив, ускорился на 32% — до 34,7 Мбит/с.

Причиной замедления стал дефицит оборудования, поставки которого в Россию прекратились в 2022-м: значительная часть оставшегося на складах устанавливается в Москве, а крупным городам, где трафик тоже растет, достается меньше, утверждают авторы отчета. Решить проблему могли бы выделение новых частот, развертывание 5G и увеличение инвестиций в строительство сетей, но в нынешних реалиях реализовать все это сложно, считают эксперты.

Кроме того, компании наращивают пропускную способность сетей медленнее, чем растет интернет-трафик. По данным Минцифры, за первые девять месяцев 2022 года трафик мобильного интернета в РФ по сравнению с аналогичным периодом 2021-го вырос более чем на 20% — до 25,8 млрд Гб.