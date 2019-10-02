СКР вновь вызвал гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву на допрос

Следственный комитет (СКР) вновь вызвал на допрос гендиректора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву в качестве свидетеля. Об этом она написала в Facebook, прикрепив к сообщению скриншот повестки.

Согласно повестке Синдеева должна прийти 2 октября к 16.00 мск в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Следователь, к которому должна явиться гендиректор «Дождя», — Рустам Габдулин, который ведет «московское дело», возбужденное после акций протеста в поддержку не допущенных до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Им же повестка и подписана.

Это будет второй допрос Синдеевой в СКР. Предыдущий прошел 10 сентября. Он касался, как сообщала она сама, освещения «Дождем» акции протеста 27 июля и об источниках финансирования телеканала. «Все [было] корректно, вежливо», — рассказывала она после допроса.