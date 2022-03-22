СКР возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

«В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ)», — сообщили в СК в понедельник.

По данным ведомства, установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, журналист публично призвал к уничтожению россиян по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он, по данным СКР, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах Вооруженными силами РФ гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

В дальнейшем видеозапись выступления он разместил на своем публичном YouTube-канале.

В ведомстве сообщили, что по делу проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы по оценке высказываний фигуранта уголовного дела.

Также будут приняты меры к объявлению Гордона в розыск.