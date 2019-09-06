Чему учить в эпоху перемен

Обучение на факультете журналистики меняется каждый год. Должно меняться. Просто обязано. Отчего? А вот назовите какую-нибудь другую профессию, роль и место которой в обществе столь стремительно менялось, эволюционировало, как роль медиа в современной России. За последние десять, двадцать, тридцать лет?

Мы стремительно преодолели и этап «фабрики смыслов», и «фабрики грез». Перешли от «вынесения на обсуждение» важных, злободневных тем к «расставлению акцентов» и «выделению приоритетов». Отошли от монолога к диалогу и адаптировались к полиологу…

Если говорить о журналистском образовании (мы, к слову, провели набор текущего года по новым стандартам ФГОС ВО 3++) — это штука безумно интересная и безумно сложная. Ведь, набирая первый курс, скажем, в текущем, 2019-м, мы должны хотя бы в общих чертах представлять, что будет представлять из себя наша индустрия в 2023-м; как изменится медиаландшафт России и мира, какие навыки и знания будут требоваться от журналистов будущего?

Что такое «журналистика цифры»? С моей точки зрения, это эпоха нового медийного мышления в условиях новой цифровой реальности. Когда для читателя то, что видится ему на мониторе или экране, «реальнее» того, что происходит на самом деле.

Помните эпизод, с которого начинается фильм «Социальная сеть»? Главный герой Марк Цукерберг (эту роль исполняет Джесси Айзенберг) беседует с подругой за столиком в кафе, отвечая на ее вопросы… невпопад, как бы «переходя» из одной «ветки дискуссии» в социальной сети в другую.