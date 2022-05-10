Записки журналиста: Слава Полунин

Я влюбился в Асисяя, когда увидел номер клоуна Славы Полунина в 1981 году в «Новогоднем огоньке». Трогательный человечек в ярко-желтом комбинезоне лепетал что-то непонятное про любовь в надувную телефонную трубку. В этом образе Слава предстает перед публикой уже в течение многих десятилетий. И даже в своем феерическом «Снежном шоу», которое он называет нежным.

Помню, в 1989-м он придумал и организовал фестиваль «Караван мира». Открытие состоялось в Москве в Екатерининском парке, куда съехались клоуны со всего света. Площадь перед сценой они залили пеной, в которой с удовольствием барахтались и стар, и млад. Затем эта безумная веселая компания переместилась в Ленинград. Там в парке я и сделал кадр, где сын Полунина Ваня, которому исполнилось тогда три года, сидит у отца на плечах и спит, намаявшись с активным отцом за день.

Я стараюсь не пропускать ни одного шоу Славы, смотрел их, наверное, раз двадцать, и детей водил, те были в восторге. Однажды даже пересеклись в Куйбышеве, где «Лицедеи» гастролировали. Зашел к ним в гостиницу и увидел: все артисты сидят и нарезают папиросную бумагу на мелкие кусочки для использования ее в качестве метели в финале представления. Мне тоже вручили ножницы, так как до представления оставалось уже мало времени…

Помню, встретил Полунина с Иваном на «Кинотавре» в Сочи. С той фотографии, где Ваня на плечах, минуло больше 20 лет. И предложил ему: «А давай, Ваня, возьми теперь ты папу на плечи!». Получился еще один трогательный кадр. Только негатив где-то затерялся. Надо найти…