Следственный комитет потребовал данные корреспондента «Фонтанка.ру» Дениса Короткова

Следственный комитет России направил официальное письмо главному редактору петербургского издания «Фонтанка.ру» Александру Горшкову, в котором потребовал незамедлительно предоставить документы на бывшего корреспондента Дениса Короткова. Причина письма — статья о сотрудничестве журналистов с террористической организацией.

Фотографию письма Следственного комитета России опубликовал в Facebook сам Александр Горшков. В документе содержится требование предоставить копии приказа о приеме на работу корреспондента Дениса Короткова, редакционных заданий ему, а также данных о подразделения редакции.

Проверка Следственного комитета была инициирована после того, как «Федеральное агентство новостей» опубликовало материал «Расследование ФАН: либеральные журналисты работают на ИГ*».

В материале упоминается корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков, который до этого издания работал в «Фонтанка.ру».

* Террористическая организация, запрещена в России.