Следственный комитет завершил расследование дела редакторов DOXA

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении редакторов издания DOXA Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Аллы Гутниковой и Владимира Метелкина.

По словам адвоката журналистов, Леонида Соловьёва, дело направят в суд после передачи копий заключения редакторам DOXA.

«Я предполагаю, что уже сегодня или в ближайшие дни дело будет направлено по существу в один из мировых судов Москвы», — сказал Соловьёв.

Редакторам издания предъявили обвниения по статье 151.2 УК РФ за «вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Вину они не признают.

Ранее, 11 октября, в Мосгорсуде прошло очередное заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения редакторам DOXA в виде запрета определённых действий. Суд оставил решение без изменений.