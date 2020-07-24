Следствие докладывает Путину о развитии дела Сафронова

Президента России Владимира Путина информируют о деле советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Господина Сафронова обвиняют в госизмене, свою вину он не признает.

«Конечно, если появляются какие-то важные новые элементы, наверняка они будут докладываться президенту следственными органами», — заявил господин Песков на вопрос «Ъ FM».

На вопрос о том, не нужен ли Кремлю дополнительный источник информации, поскольку те, кто обвиняют Ивана Сафронова, и докладывают о ходе дела, пресс-секретарь ответил: «Не может быть дополнительного источника информации по делу, которое ведется в режиме секретности, в связи со спецификой этого дела. Речь идет об обвинении в госизмене». На уточняющий вопрос, не информируют ли президента со стороны защиты, Дмитрий Песков ответил отрицательно.