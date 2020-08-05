Следствие не нашло заказчика задержания Ивана Голунова

Заказчик по уголовному делу против журналиста Голунова так и не был установлен следствием.

Согласно источникам «Интерфакса», следователи не нашли новых мотивов в действиях бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста. «Мотивом инкриминируемого преступления полицейских следствие по-прежнему считает продвижение по службе и корыстные побуждения», — утверждает источник. Заказчик в окончательном обвинении не фигурировал.

Сам Иван Голунов пока воздержался от комментариев. Ранее журналист заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью. Он намерен добиваться справедливого наказания, как для полицейских, так и для заказчика преступления.

В конце июля «Интерфакс» писал, что СК предъявил окончательное обвинение пятерым бывшим сотрудникам МВД, связанным с незаконным задержанием Голунова. Полицейских обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Расследование по этому уголовному делу на данный момент считается завершенным.